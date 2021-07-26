С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по боксу начался 24 июля и завершится 8 августа.

Состав сборной России

Мужчины: Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг).

Женщины: Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Бокс. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 8 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

27 июля. 06:03. До 91 кг. Муслим Гаджимагомедов — Абдельхафид Бенчабла (Алжир). 1/8 финала.

27 июля. 11:48. До 69 кг. Андрей Замковой — Стефен Зимба (Замбия). 1/8 финала.

28 июля. 13:24. До 57 кг. Альберт Батыргазиев — Алекси де ла Круз (Доминикана). 1/8 финала.

29 июля. 11:48. До 75 кг. Глеб Бакши — Виталий Бондаренко (Беларусь)/Трой Исли (США). 1/8 финала.

29 июля. 12:36. Свыше 91 кг. Иван Верясов — Йеньон Максим (Камерун). 1/8 финала.

3 августа. 13.05. До 69 кг. Финал.

4 августа. 09.35. До 81 кг. Финал.

5 августа. 09.35. До 57 кг. Финал.

6 августа. 09.05. До 91 кг. Финал.

7 августа. 08.00. До 52 кг. Финал.

7 августа. 08.45. До 75 кг. Финал.

8 августа. 08.00. До 60 кг. Финал.

8 августа. 09.15. Свыше 91 кг. Финал.

Бокс. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 8 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

28 июля. 11:30. До 75 кг. Зенфира Магомедалиева — Наоми Грэм (США). 1/8 финала.

3 августа. 07.05. До 57 кг. Финал.

7 августа. 08.15. До 51 кг. Финал.

7 августа. 09.15. До 69 кг. Финал.

8 августа. 08.00. До 60 кг. Финал.

8 августа. 08.45. До 75 кг. Финал.

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