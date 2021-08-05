Парчмент завоевал золото в беге с барьерами на Олимпиаде в Токио
06:50
Ямайский бегун Хэйнсли Парчмент выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 110 метров с барьерами. Его результат — 13,04 секунды.
Серебряную медаль завоевал американец Грант Холлоуэй — 13,09 секунды. Замкнул тройку Рональд Леви с Ямайки — 13,10 секунды.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Легкая атлетика
Мужчины
110 м с/б
Финал
1. Хэйнсли Парчмент (Ямайка) — 13.04.
2. Грант Холлоуэй (США) — 13.09.
3. Рональд Леви (Ямайка) — 13.10.
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