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Парчмент завоевал золото в беге с барьерами на Олимпиаде в Токио

06:50

Ямайский бегун Хэйнсли Парчмент выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 110 метров с барьерами. Его результат — 13,04 секунды.

Серебряную медаль завоевал американец Грант Холлоуэй — 13,09 секунды. Замкнул тройку Рональд Леви с Ямайки — 13,10 секунды.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Легкая атлетика

Мужчины

110 м с/б

Финал

1. Хэйнсли Парчмент (Ямайка) — 13.04.

2. Грант Холлоуэй (США) — 13.09.

3. Рональд Леви (Ямайка) — 13.10.

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Евгений Козинов все материалы автора

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