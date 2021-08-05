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Пишарду в тройном прыжке выиграл первую золотую медаль для Португалии на Олимпиаде в Токио

06:36
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Португалец Педру Пишарду завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Он показал результат 17,98 метра в тройном прыжке, что стало рекордом для Португалии. Это золото стало первым для Португалии на Играх в Токио.

Второе место занял китаец Жу Яминь — 17,57 метра. Замкнул тройку буркиниец Юг-Фабрис Занго — 17,47 метра. Это первая медаль для Буркина-Фасо.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Легкая атлетика

Мужчины

Тройной прыжок

Финал

1. Педру Пишарду (Португалия) — 17.98

2. Жу Яминь (Китай) — 17.57

3. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) — 17.47

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Евгений Козинов все материалы автора

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