Пишарду в тройном прыжке выиграл первую золотую медаль для Португалии на Олимпиаде в Токио
06:36
Португалец Педру Пишарду завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Он показал результат 17,98 метра в тройном прыжке, что стало рекордом для Португалии. Это золото стало первым для Португалии на Играх в Токио.
Второе место занял китаец Жу Яминь — 17,57 метра. Замкнул тройку буркиниец Юг-Фабрис Занго — 17,47 метра. Это первая медаль для Буркина-Фасо.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Легкая атлетика
Мужчины
Тройной прыжок
Финал
1. Педру Пишарду (Португалия) — 17.98
2. Жу Яминь (Китай) — 17.57
3. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо) — 17.47
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