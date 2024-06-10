Идея с мужчинами в групповых выступлениях синхронисток провалилась. На Олимпиаде-2024 гендерного равенства не будет

Единственный мужчина, претендовавший на олимпийскую лицензию в синхронном плавании, не прошел отбор.

Руководители Международного олимпийского комитета бесконечно говорят о том, что стремятся к максимальной инклюзивности в спорте. Даже в олимпийский девиз впервые за 120 лет добавили новое слово — к фразе «Быстрее, выше, сильнее» приплюсовали «вместе». Президент МОК Томас Бах стремился среди прочего уравновесить два пола, ведь ранее мужчин на Олимпиадах среди участников было заметно больше, чем девушек. Только есть ощущение, что перестарались, ведь теперь перекос уже идет в женскую сторону, так как мужчин в той же художественной гимнастике и синхронном плавании как не было, так и нет.

США восхищались Биллом Мэем 20 лет и собственноручно лишили его мечты

В синхронном плавании в 2024 году должно было произойти знаменательное событие — впервые в истории до Олимпиады допускаются мужчины. Нет, микст-дуэты и тем более мужское соло до Игр не добрались. МОК поступил изящнее и под эгидой гендерного равенства разрешил добавлять в некогда женские группы одного или двух представителей сильного пола. Эта идея понравилась далеко не всем, однако даже в России руководство национальной сборной то ли в шутку, то ли всерьез рассматривало возможность включить в состав Александра Мальцева. Хотя бы для того, чтобы «омедалить» нашу главную звезду микст-дуэтов. Вероятно, с похожей целью в сборную США включили Билла Мэя, человека, с которым мужское синхронное плавание ассоциируется очень давно. Именно Мэй был тем самым проводником идеи, что не только женщины могут выполнять трюки в воде, и ему пошли навстречу.

В 2015 году микст-дуэты впервые появились в программе чемпионатов мира. Ради такого события Мэй вернулся в спорт после десятилетней паузы. Пусть не без скандала, но выиграл первое в истории золото на ЧМ, а затем снова пропал с радаров до 2023-го, когда взял медаль чемпионата мира уже в составе группы. 45-летний синхронист придавал особую изюминку выступлениям американской команды, тем не менее руководство сборной США сделало ставку на девушек. В субботу Федерация синхронного плавания Америки объявила итоговый состав, где восемь человек и одна запасная. Мэй остался за бортом. Исполнительный директор федерации Адам Андраско назвал Билла человеком, который вдохновил миллионы. Тем не менее его задача — обеспечить результат, а значит, отправить в Париж самую сильную команду. А Мэю не хватает универсальности, чтобы выступать в нескольких упражнениях, как требуется на Олимпиаде.

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Исключительно мужских видов спорта не осталось, а женские существуют

Сам Мэй итоговое решение родной федерации, которая годами работала на его пиар и говорила о дискриминации мужчин, никак пока не отреагировал. Однако в недавнем интервью The New York Times он сказал, что если в Париже не будет ни одного мужчины в синхронном плавании, то он воспримет это как пощечину и сексизм. Судя по всему, к этому все и идет. Экспериментировали с мужчинами в группе еще китайцы, японцы, итальянцы, чилийцы и сборная Таиланда. Последние две не прошли квалификацию на ОИ, а остальные, так же как и американцы, не станут рисковать. Тем более что МОК отказался допускать до Игр россиян в синхронном плавании даже в нейтральном статусе, так что это будет исторический шанс впервые в XXI веке побороться не просто за пьедестал, а за первое место.

Поэтому национальным федерациям не до ярких заголовков и лозунгов, во главу угла ставится результат. К тому же борьба за права мужчин выглядит не столь привлекательной в медиа, как стремление искоренить дискриминацию женщин. Сегодня девушкам дали добро на все виды, где традиционно выступали только мужчины. Поэтому исключительно мужских дисциплин в олимпийской программе вроде бы и не осталось. А вот женские вполне существуют. И если существование художественной гимнастики, где мужчинам до сих пор не рады, хоть как-то компенсируется тем, что в спортивной гимнастике у юношей на два снаряда больше, то в водных видах перекос в женскую сторону за счет синхронного плавания никак не уравновешивается.

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Без олимпийских перспектив не будет и мужчин-синхронистов

И не надо говорить, что синхронное плавание — это исторически женский вид спорта, в котором «волосатым ногам» не место. Конечно, это манипуляция, ведь изначально «балет на воде» развивали мужчины. Затем стали появляться пары из мужчин и женщин. Публику привлекли грациозные девушки, однако во многом успехом они пользовались из-за объективизации, которая, казалось бы, также должна стать в современном спорте табу. К тому же ни у кого не вызывает косых взглядов фигурное катание, где есть и мужское одиночное, и пары с танцами, где мужчина выступает вместе с женщиной. Наоборот, к мысли о том, что в танцах на льду появятся исключительно женские дуэты, консервативное общество относится настороженно. Так почему же тогда в синхронном плавании все наоборот?

Микст-дуэты не стали добавлять в программу Олимпиады, аргументируя отказ тем, что в мире не так много сильных синхронистов. Однако откуда же им появиться, если у людей нет мотивации и возможности проявить себя на сильнейшем уровне? Хотя молодежь приходит в этот спорт, особенно после того, как сначала микст-дуэты, а с недавних пор и мужское соло добавили в программу водного ЧМ. Так что тут дилемма о курице и яйце — без олимпийских перспектив не будет сильных синхронистов. А без сильных синхронистов МОК не хочет видеть мужское синхронное плавание на Олимпиаде. Что об этом скажут рьяные феминистки, или это пример политики «позитивной дискриминации»?