Покровская: «От Игр в Париже жду перемен. Наш вид спорта сделали совершенно неинтересным»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от Олимпиады в Париже.

«Мы впервые не будем участвовать в соревнованиях. От Игр в Париже жду перемен в правилах, которые поправят в лучшую сторону касаемо зрелищности. Потому что последние изменения в правилах сделали наш вид спорта совершенно неинтересным. Они были приняты без нас. Поэтому мы будем по возможности смотреть Олимпиаду и ждать перемен», — сказала Покровская «СЭ».

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.