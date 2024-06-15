Российский синхронист Мальцев поддержал американца Билла Мэя, который не попал на Олимпиаду

Четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы в синхронном плавании Александр Мальцев в интервью «СЭ» поделился мнением о вероятном отстранении американца Билла Мэя из состава сборной США на Олимпиаду в Париж.

По итогам отбора ни одна из команд, которые будут выступать на Играх во Франции в групповых упражнениях не выставила мужчин.

«Честно сказать я об этом даже не знал, таких новостей не видел. Наоборот, читал что его точно отправляют на Игры. Печально если так. Ни одного мужчины не будет… Вообще Олимпиада в Париже на мой взгляд пройдет не сказать, чтобы гладко с точки зрения справедливости какой-то, честной спортивной борьбы. Во-первых, серьезно изменили правила нашего вида спорта, которые привели явно к ухудшению нашего вида. Во-вторых, отстранение спортсменов по национальному признаку. Сильнейших спортсменов. Это все, разумеется, нанесет свой вред. Не ожидаю поэтому каких-то больших свершений на этих Играх.

Если новости что Мэя убрали из команды подтвердятся, то, разумеется, напишу, поддержу его. Но сильно удивлен, совсем недавно слышал, что он будет выступать. В целом насчет решения добавить мужчин только в составе групп — видимо в МОК не хотят расширять программу синхронного плавания, две медали и на этом все. Дальше уже на усмотрение международной федерации что это будут за дисциплины», — сказал Мальцев.

В 2022 году World Aquatics разрешила включать до двух мужчин в состав групп в том числе на Олимпийских Играх.