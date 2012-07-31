Алия Мустафина: "Плачу скорее от счастья, чем от разочарования"

Алия Мустафина, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады-2012 в командном первенстве, признала заслуженность результата, подчеркнув, что американки были лучше.

- Как думаете, американки вас опередили, потому что лучше справились с давлением?

- (Едва сдерживая слезы.) Думаю, что сборная США доказала, что они в целом лучше нас как команда.

- Почему же вы плачете?

- Тяжело говорить о своих чувствах сейчас. Я плачу скорее от счастья, чем от разочарования. Все-таки с теми баллами, которые мы получали, победить американок было очень сложно. (Олимпийская информационная система)