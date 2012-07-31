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Лондон-2012

31 июля 2012, 23:16

Алия Мустафина: "Плачу скорее от счастья, чем от разочарования"

Петр ТЕРЕЩЕНКОВ
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Сегодня. Лондон. Эмоции россиянок Алии МУСТАФИНОЙ (слева) и Марии ПАСЕКА. Фото AFP
Фото AFP

Алия Мустафина, завоевавшая серебряную медаль Олимпиады-2012 в командном первенстве, признала заслуженность результата, подчеркнув, что американки были лучше.

- Как думаете, американки вас опередили, потому что лучше справились с давлением?

- (Едва сдерживая слезы.) Думаю, что сборная США доказала, что они в целом лучше нас  как команда.

- Почему же вы плачете?

- Тяжело говорить о своих чувствах сейчас. Я плачу скорее от счастья, чем от разочарования. Все-таки с теми баллами, которые мы получали, победить американок было очень сложно. (Олимпийская информационная система)

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