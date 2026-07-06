Мексика — Англия: три итоговых решения судьи — правильные. ФИФА теперь простит и Куансу?

В трех ключевых эпизодах второго тайма матча 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика — Англия (2:3) судья Алиреза Фагани в итоге принял верные решения.

Сначала видеоассистенты Николас Гальо, Хуан Лара и Хуан Сото вмешались и предложили арбитру оценить действия Джарелла Куансы, который в прыжке ударил шипами в ногу Хесуса Гальярдо. Это серьезное нарушение правил. На 54-й минуте Фагани после просмотра повторов поступил правильно, удалив английского футболиста.

Теперь интересно, как с ним поступит дисциплинарный комитет ФИФА — по аналогии с американцем Фоларином Балогуном применит только условное наказание? Куанса сможет сыграть в четвертьфинале?

Вскоре после удаления англичане получили право на пенальти, когда на 58-й минуте вратарь мексиканцев Давид Ранхель, пытаясь в падении выбить мяч, очевидно сбил Энтони Гордона. В ходе атаки мяч попал в руку Харри Кейну, но она находилась в естественном положении, и судья верно продолжил игру.

На 67-й минуте тоже после ВАР-вмешательства и просмотра повторов Фагани правильно оценил действия Кейна, ударившего по ноге Брайана Гутьерреса, и назначил пенальти в ворота англичан.