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Сегодня, 11:30

Вяльбе о четвертом месте Непряевой: «Обидно, но это не трагедия»

Вяльбе назвала обидным четвертое место Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала четвертое место Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде.

«Обидно, но это еще не трагедия. У Непряевой есть как минимум три гонки впереди. Наташа сегодня четвертая, и если бы она три секунды проиграла, было бы менее обидно, чем одну десятую. Но все пройдет, завтра она выйдет на тренировку. Лучше всех тактически свою гонку провела Юля Ступак. И Татьяна Сорина тоже хорошо прошла дистанцию», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России слова Вяльбе.

Непряева заняла четвертое место по итогам гонки, уступив 0,1 секунды бронзовому призеру Кристе Пармакоски из Финляндии.

Золото в гонке на 10 км классическим стилем завоевала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла финка Кертту Нисканен, уступившая 0,4 секунды.

Олимпиада: Наталья Непряева. Олимпиада 2022: Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в лыжах, Чен взял золото в фигурке. Онлайн-трансляция 10 февраля

Источник: https://t.me/olympic_russia/7227
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
Наталья Непряева
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