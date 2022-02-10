Вяльбе о четвертом месте Непряевой: «Обидно, но это не трагедия»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала четвертое место Натальи Непряевой в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде.

«Обидно, но это еще не трагедия. У Непряевой есть как минимум три гонки впереди. Наташа сегодня четвертая, и если бы она три секунды проиграла, было бы менее обидно, чем одну десятую. Но все пройдет, завтра она выйдет на тренировку. Лучше всех тактически свою гонку провела Юля Ступак. И Татьяна Сорина тоже хорошо прошла дистанцию», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России слова Вяльбе.

Непряева заняла четвертое место по итогам гонки, уступив 0,1 секунды бронзовому призеру Кристе Пармакоски из Финляндии.

Золото в гонке на 10 км классическим стилем завоевала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла финка Кертту Нисканен, уступившая 0,4 секунды.