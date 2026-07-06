Англия победила Мексику в меньшинстве и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026

Сборная Англии в Мехико победила сборную Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 — 3:2.

Счет на 36-й минуте открыл полузащитник европейской команды Джуд Беллингем. Через две минуты он забил свой второй гол. На 42-й минуте нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес сократил отставание в счете.

На 54-й минуте с поля был удален защитник английской команды Джарелл Куанса. На 60-й минуте форвард Харри Кейн реализовал пенальти в ворота Мексики и сделал счет 3:1. Впоследствии сам Кейн сфолил в собственной штрафной, с пенальти на 69-й минуте забил форвард Рауль Хименес.

Сборная Англии в 1/4 финала сыграет со сборной Норвегии. Этот матч пройдет 12 июля.