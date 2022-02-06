Большунов начал получать поздравления от тренеров прямо во время гонки на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов, победивший в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, начал получать поздравления от тренеров прямо на дистанции.

Напомним, что Большунов упал на старте гонки, однако быстро поднялся и спустя несколько минут после падения смог вернуться в лидирующую группу.

Большунов завоевал первое олимпийское золото в карьере. Также эта золотая медаль является первой для России на Олимпиаде в Пекине.

Второе место занял еще один россиянин, Денис Спицов. На третьей строчке финишировал финн Ийво Нисканен.