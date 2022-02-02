Интервью чемпиона мира и серебряного призера Олимпиады.

Наш прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух не стал играть в осторожность и назвал свой прогноз на состав в олимпийском команднике, а также рассказал о своих ощущениях от пребывания в Пекине.

Нынешний коронавирус по симптоматике — лабуда

— Илья, у вас есть ощущение Олимпиады? Или все-таки оно какое-то не такое, другое?

— Я в первую очередь не завидую спортсменам. Даже мы, люди, обслуживающие Олимпиаду, находимся под постоянным ежедневным контролем ковид-тестов. Он может прийти в любой момент и даже при нормальной симптоматике перечеркнуть участие в соревнованиях. Каждый день ты сдаешь этот тест и ждешь результат. Все равно, несмотря на огромное количество закрытых коридоров, «пузырь», пересечений людей не избежать, это никуда не девается. Поэтому ребятам, главное, выстоять психологически. Тут и так нервотрепка олимпийская, а еще и добавляются нервы в связи со сдачей тестов.

— Тесты ежедневно — не перебор?

— В Токио, насколько знаю, они сдавались раз в три дня. Каждый день... С другой стороны, мы же счастливы, что Олимпиаду проводят. Ее перенос даже на один год для многих спортсменов стал бы катастрофой. Давайте принимать то, что происходит. Просто жаль, что старты наложились на пик волны в Москве, России.

А дальше рассуждать мы можем сколько угодно — что мы в свое время все катались с разными видами ОРЗ, гриппа, температурами и привыкли к этому. Вроде бы мы сейчас пришли к тому, что эта болезнь по симптоматике, в общем-то, лабуда. Ты можешь остаться без Олимпиады из-за состояния, которое пройдет через три дня, как случилось с Мишей Колядой.

— Алексей Николаевич Мишин неоднозначно комментировал его снятие. Федерация поторопилась? Могла подождать восстановления?

— Мне кажется, это было серьезное, взвешенное решение. Не знаю, что происходило внутри. Знаю одно — Миши нет на Олимпиаде. Знаю, как он на нее хотел. Но официальная причина — ковид. Все, что тут можно сказать. Конечно, очень жаль.

— И ваши программы не увидим.

— Да, за это тоже обидно.

Россия должна брать золото командника

— С кем ни поговорю — все считают, что Россия фаворит командника. Неужели все так очевидно? Если смотреть по видам, там все на тоненького.

— Я все-таки думаю, что да, мы фавориты. Причем однозначные. Многое будет зависеть от выступлений одиночника. На мой взгляд, обе программы должен катать Марк Кондратюк. Важно, чтобы нас не отбросило назад. В командном турнире важно не выиграть, а не улететь далеко, чтобы не было прослойки в виде соперников. Поэтому важно, будут ли участвовать лидеры.

— То есть мы должны брать золото?

— В общем, да, конечно. В танцах французов не будет, у нас есть шанс быть первыми и в танцах, и у девочек, и в парах. Не знаю, будет ли участвовать китайская пара Суй/Хань. Понимая, что нет шансов в команднике, возможно, они его пропустят. А танцевальной пары у них нет. Вернее, есть, но слабая.

— Было бы странно китайцам сливаться с первого же домашнего турнира. Они не захотят показать желание биться?

— Думаю, что их пара будет концентрироваться на своем главном старте, личных соревнованиях, на золотой медали, которую они хотят завоевать. Как и мы хотим, чтобы ее взяли наши. Командный турнир все-таки про команду, это как эстафета. Важно, чтобы все ровно выступили.

— Свой состав мечты скажете?

— Могу сделать прогноз. Катается Марк Кондратюк оба вида, Синицина/Кацалапов — оба вида, замена в парах Тарасова/Морозов на Мишину/Галлямова. То есть короткую катают Тарасова/Морозов. У девушек Валиева — короткая и, скорее всего, в произвольной Трусова.

— Ух ты. Потому что она сильнее Щербаковой в произвольной?

— Нет, не думаю, что так. Просто у Трусовой есть запас четверных, если не прыгнет одним, она может допрыгнуть другими. А мы понимаем, что тут важно не проиграть, а не много выиграть, и она может четверными отыграться. Ане надо кататься все время блестяще, ее надо поберечь перед личным турниром. Решение будет приниматься федерацией.