Олимпийский чемпион рассказал об ощущениях от тренировок наших, Пекина и жестко прошелся по команднику фигуристов.

На Олимпиаде наконец настают русские дни. В пресс-центре русская речь, китайские журналисты ищут номер Этери Тутберидзе, вместе сидят за столиком и шутят Илья Авербух, Алина Загитова и Маргарита Мамун. Журналисты нашли на трибуне Алексея Ягудина, пришедшего посмотреть тренировку девушек на основную арену. И он рассказал все как на духу.

Внимание к нашим девчонкам? Их и в Красноярске снимали каждый день

— Алексей, как настроение? Много ли успели посмотреть на Олимпиаде?

— Была бы возможность что-то смотреть. (Смеется) Естественно, все находятся в различных «пузырях». Спортсмены, хореографы и тренеры в одном, комментаторы и пресса — в других. Нет никакого прямого сообщения. На улицу мы, естественно, выйти не можем. Вчера с Алиной Загитовой и Ильей Авербухом записывали видео о том, что выйти из отеля у нас здесь — это как войти в аэропорт в России. Считывают твою аккредитацию, проверяют одежду и так далее.

Но лучше так. Лучше везде ходить в масках. Хотя в Европе сейчас снимают масочный режим и все достаточно свободно становится... Но пусть будут эти маски и спреи. Главное, что Олимпиада проходит для спортсменов. Это их праздник.

— Мы общаемся после тренировки девушек, на которую пришло очень много журналистов. Не вредит ли такое серьезное внимание фигуристкам?

— Это все абсолютно нормально. Наши девчонки привыкли. Не первый топовый турнир для них. На протяжении двух-трех лет постоянное внимание, постоянные интервью. Они привыкли. Плюс фигуристки прилетели со сборов в Красноярске, где их снимали каждый день. Огромное количество СМИ на тренировке наших девушек — а куда приходят? Там, где интересно. А женская одиночка — самое интересное, что будет в фигурном катании на Олимпиаде.

— Есть ли волнение из-за тестов на коронавирус? Тут нет Даниила Глейхенгауза, Александра Когана... И кажется, понятно почему. Чувствуете давление?

— Глобально — нет. Ты понимаешь, что мы все отрицательные тесты сдали. Мы не можем выйти на улицу, не имеем права. Вокруг нас находятся люди, которые тоже «отрицательные». Но немного волнение при сдаче. А мы их сдаем каждый день. Если что-то будет не так, ты просто не выйдешь из гостиницы. Ждешь звонка, какой результат тебе скажут. Мне-то ладно, допустим, что-то не получилось. У спортсменов другая история. Они гораздо больше волнуются из-за этих тестов. Уже будучи здесь, не дай бог что пойдет не так. Кто знает, может, это твой последний шанс?

— Можно сказать, что сборной России не повезло особенно из-за пика волны?

— Пик волны везде. И у нас резкий скачок цифр, во Франции под 400 тысяч заражений каждый день, насколько знаю. Наши спортсмены были в Красноярске, там тоже пытались сделать бесковидные пространства. Раньше говорили при приезде на соревнования: готов — не готов, а дальше — повезет или нет, все равно был этот элемент. А теперь два раза должно повезти: и в фигурном катании, и на сдаче тестов.

— В контексте тестов часто говорят, что китайцы с помощью тестов будут выбивать конкурентов.

— Не верю. Понятно, в нашей жизни возможно абсолютно все. Но почти на 100% уверен, что такого не будет.

Трусовой надо понять, что она хочет — прыгнуть пять четверных или выигрывать

— Алина Загитова и Маргарита Мамун работают на Олимпиаде как журналисты. Как человек, прошедший путь от олимпийского чемпиона до прессы, какой совет можете им дать?

— Если честно, даже не знаю, что сложнее — комментировать или работать журналистом. Мы, к примеру, комментируем с Александром Гришиным. У тебя есть партнер, если мысль закончилась — он подхватывает. Ты что-то придумал — даешь ему знак и продолжаешь. Когда ты в прямом эфире, ты должен говорить, задавать вопросы и включаться молниеносно. Голова должна работать безупречно. Самое главное в журналистике — слышать, что тебе говорят, разбирать и отталкиваться от этих вещей.

Это действительно первый их такой опыт. Я тоже буду работать с ними, в том числе и в студии. А что по поводу пожеланий — что им тут пожелать уже... Олимпийскими чемпионками же они уже стали.

— Как вам наши парни и девушки на тренировке?

— По поводу мальчиков мне прикольная вещь пришла по ходу тренировки. Знаете, произошло как бы заселение в гостиничный номер. Когда заселяешься, ты смотришь — ага, здесь тапочки, здесь полотенца. Ощупывание территории сейчас происходит у парней.

Концовка тренировки у них мне понравилась — в номер вроде зашли, разложили вещи и чувствовали себя достаточно комфортно. Выделялся, на мой взгляд, Марк Кондратюк. Он казался немножко более свежим. Но это не показатель того, что будет в прокатах.

Что касается девушек — это тоже их первая официальная тренировка. Валиева — все то же самое, прекрасна и хороша. Щербакова, на мой взгляд, улучшила форму — причем не на чуть-чуть, а прилично. Два раза четверной флип сделала, причем очень легко, в прокате — четверной лутц. Да, каждая из них совершала ошибки, но у Щербаковой видна разница между чемпионатом России и Европы и тем, что есть сейчас.

У Трусовой — все как обычно. Она умеет делать все четверные, и ее задача — просто уметь их собирать. В остальном, все ошибаются и все срывают.

— Но стоит ли пытаться собрать их здесь, на Олимпиаде? Хотя Тутберидзе вот хлопала подопечной.

— Ну, я не видел их тренировки и не знаю, как у них строится работа. Мне кажется, Саше нужно понять, чего она больше хочет — либо выигрывать, либо пытаться исполнить пять четверных.

— А совместить разве не вариант?

— Можно. Но это скорее бонус.

У Тутберидзе каждый день катают целые программы. А кто-то не сможет четыре программы на Олимпиаде?

— Олимпиада начинается с крутого противостояния — Россия против США в командном турнире? Есть ощущение большой битвы или мы фавориты и все скучно?

— Понятное дело, что мы — фавориты командника, но хочется понять, кто будет выступать, где будут происходить смены. Мы — основные фавориты, но и четыре года назад мы тоже были не особо позади, а оказались на втором месте. Не будем ворошить прошлое, говорить, что и как... Опять же, лед скользкий.

Лично для меня медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира. Когда ты становишься олимпийским чемпионом командника, а в личном первенстве оказываешься вне тройки. Всё равно формат интересный...

— Вам не очень нравится?

— Нет. Я считаю, нивелируется значимость медали любого достоинства в личном.

— Получается, это несправедливо?

— Выиграть за счёт других в команде и выиграть лично самому — это две разные вещи. Но этот формат уже не раз проводится, конечно, не надо его убирать. Тем более у нас есть возможность [выиграть].

— А почему мы так тянем с составом?

— Мы ждём, это стратегия, как шахматы. Естественно, нам легче отталкиваться и принимать решения исходя из того, кто будет катать в других странах, особенно у Америки и Канады. Чисто гипотетически, Нэтана Чена в короткой обыграть практически нереально. Если бы был другой фигурист, можно было бы ставить более сильного нашего. Это стратегия, командник. Здесь действуют не в личных интересах, а в интересах финала.

— Назовёте свою версию состава?

— Нет.

— Почему нивелируется?

— Для меня личная — самая важная медаль. К примеру — Боброва и Соловьёв, в команднике они золотые медалисты, а в личном не попали в тройку. Нам, людям прошлой эпохи, когда был только личный турнир, ты — вот там. А когда ты не очень, и в личном у тебя нет возможности, а в команднике благодаря девочкам, хорошим парам ты можешь попасть на пъедестал.

— А кому-то может сил не хватить на оба турнира.

— Если мы будем рассуждать так, что мы не в состоянии откатать даже четыре программы, то как вы тогда готовились, что вы делали? Эмоционально и физически может быть тяжело, но если девочки Тутберидзе катают даже на тренировках целиковые прокаты по два-три раза. Что для них откатать с разницей в несколько дней очередную короткую или произвольную?

По первому дню увидел у парней нащупывание. Первая тренировка — это ощущение льда, кто-то привык к более мягкому льду. Я слышал скрежет, лёд может быть более жёстким. Атмосфера, тем более мужики вообще впервые на Олимпиаде.

— Да и женщины тоже!

— Да, но женщины у нас сильнее ментально, чем наши мужики. Но по первой тренировке, зная, что турнир не завтра, пока все хорошо.