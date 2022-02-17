Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на итоги женской произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Невероятная спортивная радость и гордость, но со слезами на глазах. Восхитительная Щербакова каталась, как богиня. Четверные Трусовой и ее мировые результаты мы все видели. Девчонки — огромные молодцы, но в то же время надломленная Валиева. Хочу послать ей лучи поддержки. Для всех нас сейчас дело государственной важности отстоять золото, чтобы она осталась олимпийской чемпионкой. Всех поднять, сделать максимум, чтобы оставить ей и партнерам награду. Очень надеюсь, что Валиева останется еще на четыре года в спорте, чтобы выиграть свою законную олимпийскую медаль на турнире одиночниц», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.