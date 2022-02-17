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Сегодня, 17:41

Губерниев — о выступлении Валиевой: «Дело государственной важности отстоять золото, чтобы Камила осталась олимпийской чемпионкой»

Губерниев отреагировал на итоги женской произвольной программы на Олимпиаде-2022
Георгий Скобликов
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на итоги женской произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Невероятная спортивная радость и гордость, но со слезами на глазах. Восхитительная Щербакова каталась, как богиня. Четверные Трусовой и ее мировые результаты мы все видели. Девчонки — огромные молодцы, но в то же время надломленная Валиева. Хочу послать ей лучи поддержки. Для всех нас сейчас дело государственной важности отстоять золото, чтобы она осталась олимпийской чемпионкой. Всех поднять, сделать максимум, чтобы оставить ей и партнерам награду. Очень надеюсь, что Валиева останется еще на четыре года в спорте, чтобы выиграть свою законную олимпийскую медаль на турнире одиночниц», — сказал Губерниев «СЭ».
Ранее, 17 февраля, по итогам женского одиночного проката российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала лишь четвертой.

Фигурное катание
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
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10
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