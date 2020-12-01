Как защитить мужское здоровье? В чем особенность российского препарата «Лонгидаза»? российский препарат Лонгидаза? О чем говорят последние его исследования, проведенные отечественными учеными? На эти важные темы мы поговорили с Денисом Почерниковым — кандидатом медицинских наук, автором более чем сотни научных публикаций и владельцем 12 патентов на изобретения в области медицины.

— Как любит повторять один мой знакомый врач — лучшее лечение это профилактика. Давайте начнем с профилактических мер.

— Помните старый анекдот про лучший контрацептив под названием «Спиодин»? Я не буду оригинален — держите ноги в тепле, а голову в холоде, не нужно, например, после бани прыгать в прорубь. Любителей много — можно обтираться снегом, обливаться водой, но ноги держите сухими. На них много рецепторов, и если их переохладить, тут же ухудшается кровоснабжение простаты и мочеполовой системы.

Одевайтесь по погоде, не злоупотребляйте алкоголем, а лучше вообще не употребляйте спиртное, табак и прочие стимуляторы. Все это негативно сказывается на мужском здоровье. Сексом нужно заниматься регулярно, но с одной любимой партнершей. То есть весь этот рок-н-ролл — интересно, но очень вредно. Еще один момент — не советовал бы пить модные сейчас у посетителей спортзалов коктейли с протеином, особенно дешевые. Туда очень часто добавляют различную химию, синтетические гормоны и прогормоны. Это однозначно яд, у меня уже было очень много таких пациентов.

В защите мужского здоровья — ничего сложного.

Препарат имеет много точек приложения к мужскому организму

— Теперь предположим, что я не соблюдал ваших советов, и попал уже к доктору на прием.

— Когда пациент только поступил, и врач еще не знает, что у него, в большинстве случаев урологи сразу назначают антибактериальные препараты. Но это, на мой взгляд, категорически неправильно. В 90 процентах случаев анализы могут быть чистыми — так называемый абактериальный простатит. А он беспокоит, особенно в такую, как сейчас, погоду. Знаете, как будто зуб ноет. Так и с простатой бывает. Переохладился, ноги промочил, поплавал в бассейне, или в баню сходил — сразу возникает дискомфорт в низу живота, в промежности. Человек начинает часто ходить в туалет, ночью вставать.

— Что рекомендуете вы?

— В таких случаях после консультации уролога возможен кратковременный курс приема Лонгидазы, а потом еще один бактериологический анализ или Андрофлор, это ПЦР-исследование микрофлоры в реальном времени. Кстати, тоже российская разработка. Это поможет нам с верной диагностикой.

Иногда в первом посеве мы не видим никаких инфекций, а воспаление на самом деле есть — об этом говорит повышенный уровень лейкоцитов и данные осмотра. Назначать антибиотики рука не поднимается, бактерий-то нет, хотя это рекомендуется сделать по всем схемам — американским, европейским. Но это, на мой взгляд, неверная тактика лечения — мы назначаем препарат, еще не зная, какие там микробы. Здесь целесообразно использовать Лонгидазу, а потом сделать повторный анализ. В данном случае Лонгидаза способствует запуску дренажа, потому что предстательная железа по строению напоминает губку, состоящую из множества структур под названием ацинусы. Они приличных размеров, а протоки очень узкие, могут быть забиты гноем, даже возникают микроабсцессы. Пока они не вскроются, там все болит. А при дренаже эта пробка может отойти. Знаете, когда у вас при насморке отек, вы сидите-сидите, а потом — бах, и вышли целые сгустки гноя. В данном случае Лонгидаза также способствует облегчению болевого синдрома.

— А что насчет длительного курса?

— Зависит от обстоятельств. Если при описанной выше ситуации достаточно будет 10-20 введений суппозитория для облегчения симптомов ранней стадии воспалительного процесса. А когда, помимо простатита, у нас есть такое заболевание, как аденома простаты, она же доброкачественная гиперплазия, сочетающаяся с простатитом в 75 процентах случаев, уже лучше использовать более длительные схемы на 20-30 введений. Здесь на ранних стадиях Лонгидаза тоже может применяться. В этих случаях она способствует, например, улучшению мочеиспускания и в целом: способствует уменьшению отека, а значит — и снижению объема простаты, восстановлению нормальной мышечной ткани.

Лонгидаза обладаем минимумом побочных эффектов, в редких случаях (менее, чем у 0,001% пациентов) возможна только местная реакция при введении суппозитория и только в случае индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. Что важна для мужчин — Лонгидаза не снижает либидо и сохраняет мужское здоровье. Лонгидаза может помочь тем мужчинам, которые планируют пополнение в семье — ее прием способствует увеличению вероятности наступления беременности у партнерши.

— То есть сфера применения очень широкая?

— Можно сказать, это препарат, имеющий много точек приложения к мужскому организму. Мы используем его и при мужском бесплодии, особенно в сочетании с воспалительными процессами.

Следуйте советам специалиста и с вами все будет в порядке.

Можем гордиться этой российской разработкой

— Но главная все-таки — заболевания простаты?

— Самое главное предназначение препарата — лечение хронических заболеваний, в том числе связанных со склерозом и фиброзом, то есть замещением гладких мышечных элементов грубой волокнистой тканью. Если в предстательной железе длительное время идет воспаление, то происходят как раз такие фиброзные изменения. В результате простата оказывается сдавленной, ухудшается мочеиспускание, формируются очаги хронического воспаления. Они плохо поддаются лечению, поскольку там нарушена микроциркуляция, то есть доставка кислорода с кровью.

Склерозирование — очень нехороший процесс, и на сегодняшний день, исследованиями доказано, что Лонгидаза оказывает противофиброзное (противосклеротическое) действие. Важно, что Лонгидаза в виде ректальных свечей обладает высокой биодоступностью 90%, т. е. 90% вещества поступает в кровеносные сосуды и доставляется до фиброзного очага, длительно сохраняя свою активность. У пероральных таблетированных препаратов биодоступность значительно ниже.

— Не так давно услышал о влиянии этого препарата на биопленки. Что это такое?

— Уникальные исследования казанских ученых доказали, что при применении моно Лонгидазы уменьшается количество так называемых бактериальных пленок, через которые очень плохо проникают антибиотики. Что такое бактериальная пленка? Все тело человека, все внутренние жидкости выстилают различные микробы, мы не стерильны. И эти пленки могут существовать на тех же склерозе и фиброзе, образовывать камни в простате, формировать очаги воспаления. Лонгидаза способствует устранению пленок и улучшению доставки антибиотиков в нужные зоны воспаления, что позволяет значительно увеличить эффективность комплексной терапии.

Российским ученым есть чем гордиться.

— Наконец, насколько это безопасный и эффективный с точки зрения науки препарат?

— Надо отметить, что Лонгидаза является аналогом гиалуронидазы, которая в естественном виде вырабатывается в организме. Но она содержит модифицированную гиалуронидазу — фермент соединен со специальным носителем, который позволяет оказывать Лонгидазе пролонгированный эффект, проявлять противовоспалительное действие. Кроме того, ВОЗ присвоила препарату так называемое международное непатентованное наименование — бовгиалуронидаза азоксимер.

Исследования Лонгидазы начинались еще в советское время, и кстати, все формы препарата соответствуют европейскому стандарту качества GMP. Считаю, мы вправе гордиться этим инновационным средством, разработанным в стране. Есть похожие препараты в США, только на порядок дороже. Что касается исследований, то есть уже много научных работ, посвященных Лонгидазе — фармакологических, микробиологических, гистологических и так далее.