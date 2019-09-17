В субботу на «Открытие Арене» пройдет Subafest

В субботу, 21 сентября, пройдет десятый юбилейный Subafest. Мероприятие, организованное Subaru, пройдет в Москве на территории около стадиона «Открытие Арена» в Тушине. Время фестиваля — с 11.00 до 19.00.

Гостей Subafest ждут:

— выставка актуального модельного ряда Subaru, экспонирование уникальных и редких автомобилей марки, внедорожный тест-драйв с использованием AWD-парка препятствий;

— digital-аттракционы, технологические развлечения, экспозиция инженерных достижений Subaru, арт-фотозоны, творческие мастер-классы;

— разнообразные тематические зоны с активностями от партнеров фестиваля;

— для маленьких гостей предусмотрена детская зона с развлечениями и детская школа вождения.

Кроме того, организаторы обещают уникальный флешмоб с подарками для каждого участника, а также шанс выиграть поездку в Японию.