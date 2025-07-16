Российский борец Абдуллин дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский борец греко-римского стиля Аслан Абдуллин дисквалифицирован на четыре года за нарушения антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Спортсмен дисквалифицирован на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. Нарушение было зафиксировано 11 марта 2015 года, срок дисквалификации истечет 27 февраля 2029 года.

36-летний Абдуллин является бронзовым призером чемпионата Европы 2012 года, также в его активе золото командного Кубка мира 2008 года и серебро Кубка мира-2011.