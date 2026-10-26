Россиянин Саргсян завоевал серебро на чемпионате по борьбе в Казахстане

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян занял второе место на чемпионате мира в Астане.

В финале в весовой категории до 97 килограммов 28-летний россиянин уступил Кириллу Маскевичу из Белоруссии. Это первая медаль сборной России на турнире.

Ранее Саргсян дважды завоевывал медали на чемпионатах мира — бронзу в 2021 году и серебро в 2025-м. Также он является бронзовым призером чемпионата Европы 2026 года.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Астане (Казахстан) и завершится 1 ноября.

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