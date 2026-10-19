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Тактаров сыграл роль Поддубного в спектакле перед турниром по греко-римской борьбе

Тактаров сыграл роль Поддубного в спектакле перед турниром по греко-римской борьбе

Алина Савинова
Олег Тактаров в роли Ивана Поддубного.
Фото «СЭ»

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров исполнил главную роль в постановке об Иване Поддубном в рамках программы перед международным турниром по греко-римской борьбе «Победа».

Режиссером спектакля выступила Зарина Мухитдинова.

Детский турнир по греко-римской борьбе прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер в «Лужниках» с 15 по 18 октября. В нем приняли участие 1200 спортсменов из 40 регионов России и 10 зарубежных стран, которые разыграли 35 комплектов наград.

Почетным гостем соревнований стал пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес, он лично награждал победителей. Также участников приветствовали трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме этого, в качестве почетных гостей турнир посетили олимпийские чемпионы Роман Власов, Давит Чекветадзе, заслуженный тренер России Ирина Винер.

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Олег Тактаров
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