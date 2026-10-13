Призер Олимпиады Семенов вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Сергей Семенов (весовая категория до 130 кг) вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира, сообщил официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

В сборную, помимо Семенова, вошли трехкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира Эмин Сефершаев (до 55 кг), призер чемпионата Европы Анвар Аллахьяров (до 60 кг), призер Олимпийских игр, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Сергей Емелин (до 63 кг), призер чемпионата мира Даниял Агаев (до 67 кг), действующий победитель первенства мира U-20 Мингиян Горяев (до 72 кг), призер чемпионата мира Сергей Кутузов (до 77 кг), призер первенства Европы U-23 Гамзат Гаджиев (до 82 кг), призер чемпионата мира и Европы Милад Алирзаев (до 87 кг), а также призер чемпионатов мира и Европы Артур Саргсян (до 97 кг).

Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет с 24 октября по 1 ноября в Астане.

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