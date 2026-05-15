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Умар Кремлев вручил сертификаты на 39 миллионов рублей победителям и призерам чемпионата Европы по спортивной борьбе

Отдел единоборств «СЭ»
Умар Кремлев и Абдулрашид Садулаев.
Фото IBA

Председатель попечительского совета Федерации спортивной борьбы России, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили вручили денежные сертификаты победителям и призерам чемпионата Европы по спортивной борьбе, который прошел в Тиране.

Спортсмены были отмечены за медали, завоеванные в трех дисциплинах: греко-римской, женской и вольной борьбе. Размер поощрения составил 3 миллиона рублей за золотую медаль, 2 миллиона рублей — за серебряную медаль и 1 миллион рублей — за бронзовую. Общая сумма сертификатов составила 39 миллионов рублей.

Всего российские борцы завоевали 19 медалей чемпионата Европы: 8 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых. В вольной борьбе спортсмены взяли 6 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Представительницы женской борьбы принесли сборной 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В греко-римской борьбе российские спортсмены завоевали 2 золота, серебро и бронзу.

«Каждая такая победа — это большая работа тренеров, региональных школ, семей — всех, кто стоит рядом со спортсменом на его пути. Эти ребята и девушки доказали, что российская школа борьбы остается одной из сильнейших в мире. Они боролись до конца и показали характер. Таких спортсменов нужно поддерживать делом», — отметил Кремлев.

Также Кремлев поздравил российских борцов с решением о допуске на международные соревнования без ограничений — с флагом и гимном, во всех возрастных категориях.

«Наконец-то международные спортивные функционеры начинают понимать свою ошибку и исправлять ее. На пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика. Наши ребята должны побеждать на мировых аренах под российским флагом», — отметил он.

По словам Кремлева, поддержка спортсменов должна быть системной и не зависеть от вида спорта.

«Бокс, борьба, хоккей, дзюдо, самбо — это один большой спортивный мир. У нас общие ценности: честь, дисциплина, уважение к сопернику, сила духа и любовь к своей стране. Когда спортсмен приносит победу России, он должен чувствовать, что страна его видит, ценит и поддерживает. Наша задача — помогать тем, кто своим трудом, потом и характером прославляет отечественный спорт», — добавил Кремлев.

Мамиашвили поблагодарил Кремлева за поддержку российских борцов и отметил, что поощрение спортсменов станет для них дополнительной мотивацией.

«Благодарю Умара Назаровича за достойное поощрение наших спортсменов по итогам чемпионата Европы. В Тиране суммарно наши борцы выиграли 19 наград, восемь из которых — золотые. Убежден, что это послужит дополнительной мотивацией для каждого борца сборной России. Перед нами стоят серьезные вызовы: с самого начала предстоящего года начинается отбор на Олимпийские игры, на которые, я убежден, мы поедем с флагом и гимном нашей великой страны», — заявил Мамиашвили.

Среди награжденных победители и призеры чемпионата Европы по греко-римской борьбе: Эмин Сефершаев, завоевавший золото в весовой категории до 55 кг, Сергей Емелин, ставший победителем в категории до 63 кг, серебряный призер Адлет Тюлюбаев в категории до 82 кг и бронзовый призер Артур Саргсян в категории до 97 кг.

В женской борьбе сертификаты получили серебряные призеры Амина Танделова в весовой категории до 62 кг и Алина Касабиева в категории до 65 кг, а также бронзовые призеры Елизавета Смирнова в категории до 50 кг, Наталья Малышева в категории до 53 кг, Светлана Липатова в категории до 59 кг и Кристина Братчикова в категории до 72 кг.

В вольной борьбе были отмечены победители Заур Угуев в весовой категории до 61 кг, Башир Магомедов в категории до 65 кг, Давид Баев в категории до 70 кг, Ахмед Усманов в категории до 79 кг, Ибрагим Кадиев в категории до 86 кг и Абдулрашид Садулаев в категории до 97 кг, серебряный призер Муса Мехтиханов в категории до 57 кг, а также бронзовые призеры Тимур Бижоев в категории до 74 кг и Аманула Гаджимагомедов в категории до 92 кг.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходил в Тиране в апреле. Соревнования по греко-римской борьбе состоялись 20-22 апреля, по женской борьбе — 22-24 апреля, по вольной борьбе — 24-26 апреля.

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Михаил Мамиашвили
Умар Кремлев
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