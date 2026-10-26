Саргсян о серебре на чемпионате мира: «Хотелось пробежать круг почета с триколором, но это борьба»

Российский борец греко-римского стиля Артур Саргсян поделился впечатлениями от завоевания серебряной награды на чемпионате мира в Астане.

В финале 28-летний россиянин, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, проиграл Кириллу Маскевичу из Белоруссии.

«Флаг — это, конечно, приятно и одновременно определенная ответственность, совсем другая мотивация. Хотелось пробежать круг почета с триколором, мне даже снилось, что я это сделаю. Но это борьба. Нужно было чуть грамотнее собраться. Следующие полтора-два года будут очень важными, впереди предолимпийский чемпионат мира. Я был и третьим, и вторым, сейчас снова второй. Каждый раз ждать следующего сезона — не очень хорошая тактика, брать надо сегодня. Для этого все было, проделал большую работу, но не справился. Но, слава Богу за все, будем двигаться вперед», — приводит слова Саргсяна ТАСС.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Астане (Казахстан) и завершится 1 ноября. Российские спортсмены впервые выступают на ЧМ с флагом и гимном с 2019 года.

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