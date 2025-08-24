Ильясов завоевал золото в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира

Российский борец греко-римского стиля Али Ильясов одержал победу на юниорском чемпионате мира в весовой категории до 130 кг.

В финале россиянин одолел представителя Турции Кемала Бакира.

Еще один российский спортсмен Абдурахман Абдулкадыров завоевал серебро в весовой категории до 87 кг. Он уступил в финале грузину Луке Кочалидзе.

Бронзовыми призерами чемпионата мира U-20 стали Заур Беслекоев (до 77 кг) и Игорь Пунченко (63 кг).

Соревнования проходят в Самокове (Болгария). Всего в греко-римской борьбе россияне завоевали семь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые.