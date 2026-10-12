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Около 1000 юных борцов примут участие в международном турнире «Победа» в Москве 17 октября

Около 1000 юных борцов примут участие в международном турнире «Победа» в Москве 17 октября

Десятый Международный турнир по греко-римской борьбе «Победа» пройдет 17-18 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер в «Лужниках».

В соревнованиях примут участие около 1000 спортсменов в возрасте от 5 до 16 лет из регионов России и зарубежных стран. Турнир проводится с 2023 года. За девять предыдущих соревнований в нем выступили около 7000 юных борцов.

Среди почетных гостей турнира ожидаются трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, Ирина Винер, Юрий Омельченко, Алла Духова, глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Радий Хабиров.

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