Российские борцы выиграли медальный зачет молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе

Российские спортсмены заняли первое место в общем медальном зачете молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Братиславе.

В третий соревновательный день золото в весовой категории до 82 кг завоевал Рамазан Нехай. Илья Панютин стал бронзовым призером в категории до 60 кг.

Всего российские борцы завершили турнир по греко-римской борьбе с шестью наградами: тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой. Чемпионами также стали Мингиян Горяев (до 72 кг) и Али Ильясов (до 130 кг). Серебро завоевали Салим Казмахов (до 63 кг) и Илья Комаров (до 97 кг).

Молодежный чемпионат мира по борьбе завершится 23 августа.