Гацалов — об итогах ЧМ по борьбе: «Не рассчитывал, что из десяти категорий у нас в девяти будут медали»

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов оценил выступление команды на чемпионате мира в Астане.

На счету россиян четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых наград.

«Мы рассчитывали на три-четыре золота и, в принципе, мы это получили. Но я не рассчитывал, что из десяти категорий у нас в девяти будут медали. Поэтому это хороший результат после хорошо проделанной работы. Ребята выкладывались, а это самое главное.

У нас есть перспективы и потенциал, мы держим курс, конечно, на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Но еще у нас есть в следующем году лицензионный чемпионат мира в Лас-Вегасе, на котором нам тоже будет непросто. Но с такой командой не страшно идти в бой. Ребята молодцы, они боролись до конца и это все видели», — цитирует Гацалова РИА Новости.

Чемпионат мира проходил в Астане с 24 октября по 1 ноября. Следующий турнир состоится в сентябре 2027 года в Лас-Вегасе и станет первым этапом отбора на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.