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Российский борец Ильясов выиграл золото на юниорском чемпионате мира

Алина Савинова

Россиянин Али Ильясов завоевал золото в весовой категории до 130 кг на юниорском чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет.

В финальной схватке Ильясов победил представителя Венгрии Коппани Ласзло.

Еще один россиянин Салим Казмахов стал серебряным призером в весовой категории до 63 кг, уступив в финальной схватке Кувончбеку Исмоилову из Узбекистана.

Соревнования проходят в Словакии и завершатся 23 августа.

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