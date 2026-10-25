Российянин Саргсян вышел в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе в Астане

Россиянин Артур Саргсян пробился в финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Астане.

В полуфинале весовой категории до 97 кг Саргсян победил иранца Мохаммадхади Сарави. В решающей схватке его соперником станет белорус Кирилл Маскевич.

Другой российский борец Мингиян Горяев уступил представителю Ирана Даниалу Сохраби в полуфинале категории до 72 кг и теперь поборется за бронзовую медаль.

Медальные схватки в обеих весовых категориях состоятся в понедельник, 26 октября, и начнутся в 16.00 по московскому времени.

Турнир в Астане завершится 1 ноября.

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