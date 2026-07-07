Россиянин Ильясов победил в финале украинца Янковского и завоевал золото на юниорском чемпионате Европы

Россиянин Али Ильясов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 килограммов на чемпионате Европы среди юниоров по греко-римской борьбе.

В финале он победил украинского спортсмена Ивана Янковского.

Еще одну золотую награду на турнире завоевал в весовой категории до 87 килограммов россиянин Михаил Шкарин. А отечественные борцы Салим Казмахов (до 63 кг) и Назар Берковский (до 77 кг) стали бронзовыми призерами турнира.

Чемпионат Европы проходит в Северной Македонии и завершится 12 июля.