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7 июля, 23:11

Россиянин Ильясов победил в финале украинца Янковского и завоевал золото на юниорском чемпионате Европы

Сергей Филин

Россиянин Али Ильясов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 килограммов на чемпионате Европы среди юниоров по греко-римской борьбе.

В финале он победил украинского спортсмена Ивана Янковского.

Еще одну золотую награду на турнире завоевал в весовой категории до 87 килограммов россиянин Михаил Шкарин. А отечественные борцы Салим Казмахов (до 63 кг) и Назар Берковский (до 77 кг) стали бронзовыми призерами турнира.

Чемпионат Европы проходит в Северной Македонии и завершится 12 июля.

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