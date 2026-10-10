Олимпийские чемпионы Карелин и Власов открыли детский спортивный центр в Рубцовске

10 октября в Рубцовске торжественно открыли детский спортивный центр «Атлет». Среди почетных гостей церемонии были трехкратный победитель Олимпийских игр, Герой России Александр Карелин, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, а также телеведущая Ксения Бородина.

Площадка ориентирована на занятия борьбой: здесь ребята смогут укреплять здоровье, воспитывать характер и делать первые шаги к серьезным спортивным достижениям.

Александр Карелин подчеркнул, что в новом центре получит дальнейшее развитие греко-римская борьба.

«Каждому жителю Рубцовска я бы пожелал пользоваться этим спортивным сооружением. Центр открыли уроженцы Рубцовска, молодцы. Это возможность для приобщения детей к трудолюбию. Желаю, чтобы здесь всегда кипела жизнь. Хочу, чтобы этот зал стал для детей и подростков путем на олимпийскую орбиту», — отметил он.

Роман Власов назвал «Атлет» домом для борцов и сделал акцент на воспитательной роли спорта.

«Это дом для борцов — лучшее детство и лучшее вложение в наших детей. Борьба дает нам в жизни все, и я делаю все, чтобы молодежь ставила перед собой правильные ценности. Спорт — это в первую очередь ценности: умение дружить, ставить перед собой цели и реализовывать их, и никогда не сдаваться», — заявил олимпийский чемпион.

Центр построен при участии Федерации спортивной борьбы города Рубцовск — ее руководители начинали свой спортивный путь именно в этом регионе.

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