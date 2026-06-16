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Умар Кремлев выделил 1 миллион рублей на лечение заслуженного тренера СССР Виктора Игуменова

Сергей Филин

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев выделил 1 миллион рублей на лечение пятикратного чемпиона мира по классической борьбе и заслуженного тренера СССР Виктора Игуменова, сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов.

83-летний Игуменов находится в больнице. Он поблагодарил Умарова за помощь.

«Очень приятно, когда в сложной ситуации, в которой может оказаться любой работник или деятель, мы чувствуем поддержку», — приводит слова Игуменова Брюсов на своих страницах в соцсетях.

Игуменов — пятикратный чемпион мира, чемпион Европы и двукратный чемпион СССР. После завершения спортивной карьеры он начал работать тренером. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале сборная СССР под его руководством в 10 весовых категориях завоевала 7 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую награды.

Виктор ИГУМЕНОВ.Виктор Игуменов: «Мессинг и Кашпировский со мной не справились»

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Источник: Соцсети Георгия Брюсова
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Виктор Игуменов
Георгий Брюсов
Умар Кремлев
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