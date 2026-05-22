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Чемпионат мира-2026 по спортивной борьбе перенесен из Бахрейна в Казахстан

Чемпионат мира 2026 года перенесен из Бахрейна в Казахстан, сообщил вице-президент UWW и президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

22 мая состоялось заседание бюро Объединенного мира борьбы, в ходе которого прошло голосование за новую столицу чемпионата мира 2026 года. Было принято решение перенести ЧМ из Манамы (Бахрейн) в Астану.

«Из-за ситуации на Ближнем Востоке было принято решение о переносе чемпионата мира из Манамы (Бахрейн). На проведение претендовали две другие азиатские борцовские державы — Киргизия и Казахстан. С перевесом в один голос право проведения передано Астане», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

Чемпионат мира по спортивной борьбе состоится с 24 октября по 1 ноября. Казахстан уже принимал ЧМ в 2019 году. Тогда турнир тоже проходил в Астане.

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