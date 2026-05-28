Борца Исаева лишили серебряной медали чемпионата России за ненормативную лексику

Борец греко-римского стиля Турпал-Али Исаев лишен серебряной медали чемпионата России, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Спортсмен был дисквалифицирован с соревнований за использование ненормативной лексики. Исаев выступал в весовой категории до 72 кг.

Золото завоевал Рабил Аскеров. Серебряным призером после пересмотра итогов стал Гарик Гюлумян, бронзовыми — Камиль Ахметвалеев и Гаджимурад Байтуллаев.

Чемпионат России по греко-римской борьбе проходит в Суздале 26-28 мая.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max