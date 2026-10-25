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Саргсян и Семенов начнут борьбу за медали ЧМ, четыре россиянина узнают итог выступлений. Результаты 25 октября

25 октября на чемпионате мира по борьбе в Астане продолжатся соревнования по греко-римскому стилю. В трех весовых категориях начнут выступления россияне Рабиль Аскеров, Артур Саргсян и Сергей Семенов. В четырех других категориях будут разыграны первые медали турнира.

Аскеров заявлен в весе до 72 кг, Саргсян — до 97 кг, Семенов — до 130 кг. Утром они проведут первые схватки, а при успешном выступлении смогут выйти в полуфиналы. В этот же день предусмотрены утешительные поединки для спортсменов, сохранивших право бороться за бронзу. Данные о заявках опубликованы Объединенным миром борьбы (UWW); составы предварительные и могут измениться до жеребьевки.

Медальные схватки пройдут в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг, в которых днем ранее заявлены Эмин Сефершаев, Анвар Аллахияров, Сергей Кутузов и Гамзат Гаджиев. Их участие в финальном блоке зависит от результатов стартового дня.

Расписание на 25 октября (мск)

08.30 — квалификация и утешительные схватки; 14.45 — полуфиналы новых категорий; 16.00 — медальные схватки категорий первого дня.

Результаты — обновляемый блок

Весовая категория

Россиянин / россиянка

Схватки и результат

72 кг

Рабиль Аскеров

Соперник и результат: ожидаются

97 кг

Артур Саргсян

Соперник и результат: ожидаются

130 кг

Сергей Семенов

Соперник и результат: ожидаются

55 кг

Эмин Сефершаев

Итог: обновить по результатам отбора

60 кг

Анвар Аллахияров

Итог: обновить по результатам отбора

77 кг

Сергей Кутузов

Итог: обновить по результатам отбора

82 кг

Гамзат Гаджиев

Итог: обновить по результатам отбора

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