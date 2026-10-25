Саргсян и Семенов начнут борьбу за медали ЧМ, четыре россиянина узнают итог выступлений. Результаты 25 октября

25 октября на чемпионате мира по борьбе в Астане продолжатся соревнования по греко-римскому стилю. В трех весовых категориях начнут выступления россияне Рабиль Аскеров, Артур Саргсян и Сергей Семенов. В четырех других категориях будут разыграны первые медали турнира.

Аскеров заявлен в весе до 72 кг, Саргсян — до 97 кг, Семенов — до 130 кг. Утром они проведут первые схватки, а при успешном выступлении смогут выйти в полуфиналы. В этот же день предусмотрены утешительные поединки для спортсменов, сохранивших право бороться за бронзу. Данные о заявках опубликованы Объединенным миром борьбы (UWW); составы предварительные и могут измениться до жеребьевки.

Медальные схватки пройдут в категориях до 55, 60, 77 и 82 кг, в которых днем ранее заявлены Эмин Сефершаев, Анвар Аллахияров, Сергей Кутузов и Гамзат Гаджиев. Их участие в финальном блоке зависит от результатов стартового дня.

Расписание на 25 октября (мск)

08.30 — квалификация и утешительные схватки; 14.45 — полуфиналы новых категорий; 16.00 — медальные схватки категорий первого дня.

Результаты — обновляемый блок