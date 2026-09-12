Карелин и Власов примут участие в открытии детского спортивного центра в Алтайском крае

Герой России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и двукратный олимпийский чемпион Роман Власов примут участие в открытии детского спортивного центра «Атлет» в Рубцовске Алтайского края.

Центр создан при участии Федерации спортивной борьбы Рубцовска. В нем смогут заниматься от 300 до 400 детей.

«Открытие центра запланировано на 10 октября. Также в этот период пройдет традиционный турнир памяти первого в истории города мастера спорта СССР по греко-римской борьбе Виктора Сергеевича Бочевара», — сообщили организаторы.

Открытие центра пройдет в рамках развития детско-юношеского спорта в регионе.