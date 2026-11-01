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Сборная России завоевала 14 медалей, включая четыре золота, на чемпионате мира по борьбе

Сборная России завоевала 14 медалей, включая четыре золота, на чемпионате мира по борьбе

Руслан Минаев

Сборная России завоевала 14 медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе, который завершился 1 ноября в Астане (Казахстан).

На счету россиян четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых наград.

Абдулрашид Садулаев.Садулаев проиграл Снайдеру, но Россия взяла четыре золота. Итоги чемпионата мира по борьбе

Чемпионами мира стали Алина Касабиева (до 65 кг) в женской борьбе, а также Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг), Иналбек Шериев (до 74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) в вольной борьбе.

Серебряные медали завоевали Артур Саргсян (до 97 кг) в греко-римской борьбе, Заур Угуев (до 61 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг) в вольной борьбе.

Бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (до 63 кг) в греко-римской борьбе, Екатерина Вербина (до 55 кг) и Амина Танделова (до 62 кг) в женской борьбе, а также Абубакар Муталиев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Исмаил Ханиев (до 79 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) в вольной борьбе.

Россияне выступали на турнире с национальной символикой.

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