Сборная России завоевала 14 медалей, включая четыре золота, на чемпионате мира по борьбе

Сборная России завоевала 14 медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе, который завершился 1 ноября в Астане (Казахстан).

На счету россиян четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых наград.

Чемпионами мира стали Алина Касабиева (до 65 кг) в женской борьбе, а также Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг), Иналбек Шериев (до 74 кг) и Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг) в вольной борьбе.

Серебряные медали завоевали Артур Саргсян (до 97 кг) в греко-римской борьбе, Заур Угуев (до 61 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг) в вольной борьбе.

Бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (до 63 кг) в греко-римской борьбе, Екатерина Вербина (до 55 кг) и Амина Танделова (до 62 кг) в женской борьбе, а также Абубакар Муталиев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 65 кг), Исмаил Ханиев (до 79 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) в вольной борьбе.

Россияне выступали на турнире с национальной символикой.