Российский борец Бабичук погиб в зоне СВО

Мастер спорта России по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Спортсмену было 27 лет.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в сообщении ФСБР.

Также на счету Бабичука три поединка в промоушене Modern Fighting Pankration, в которых он потерпел три поражения. Свой последний бой спортсмен провел в ноябре 2022 года.