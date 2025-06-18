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Российский борец Бабичук погиб в зоне СВО

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Бабичук.
Фото соцсети

Мастер спорта России по греко-римской борьбе Кирилл Бабичук погиб в зоне специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Спортсмену было 27 лет.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в сообщении ФСБР.

Также на счету Бабичука три поединка в промоушене Modern Fighting Pankration, в которых он потерпел три поражения. Свой последний бой спортсмен провел в ноябре 2022 года.

Источник: ФСБР
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