Борец Емелин поборется за бронзу чемпионата мира в Казахстане

Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин проведет схватку за бронзовую медаль чемпионата мира в Казахстане.

В полуфинале весовой категории до 63 кг бронзовый призер Олимпийских игр в Токио уступил представителю Азербайджана Нихату Мамедли.

Поединок за третье место состоится 27 октября. Чемпионат мира завершится 1 ноября.

В мае Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.

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