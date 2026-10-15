Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали на молодежном чемпионате мира в США

Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали на молодежном чемпионате мира в Лас-Вегасе (США).

Серебряным призером в весовой категории до 130 кг стал Али Ильясов, уступивший в финале китайцу Вэньхао Цзяну. Бронзовые награды выиграли Малик Гигиев (до 55 кг) и Игорь Пунченко (до 63 кг). Ранее Эрзу Закриев завоевал золото в категории до 67 кг.

По итогам соревнований по греко-римской борьбе россияне заняли третье место в командном зачете, набрав 105 очков. Первое место заняла сборная Ирана (119), представители которой выиграли три золотые медали.

Молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет завершится 18 октября.

В мае Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям без ограничений во всех возрастных категориях.

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