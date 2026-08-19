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Россиянин Нехай выиграл золото в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира

Алина Савинова

Российский борец греко-римского стиля Рамазан Нехай завоевал золото в весовой категории до 82 кг на юниорском чемпионате мира в Братиславе.

В финальной схватке Нехай победил белоруса Кирилла Валевского.

Еще один россиянин — Илья Панютин стал бронзовым призером в категории до 60 кг.

Всего российские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали на юниорском чемпионате мира и стали победителями общекомандного зачета. По набранным очкам россияне (142) опередили сборные Ирана (109) и Узбекистана (95).

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