Россиянин Нехай выиграл золото в греко-римской борьбе на юниорском чемпионате мира

Российский борец греко-римского стиля Рамазан Нехай завоевал золото в весовой категории до 82 кг на юниорском чемпионате мира в Братиславе.

В финальной схватке Нехай победил белоруса Кирилла Валевского.

Еще один россиянин — Илья Панютин стал бронзовым призером в категории до 60 кг.

Всего российские борцы греко-римского стиля завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали на юниорском чемпионате мира и стали победителями общекомандного зачета. По набранным очкам россияне (142) опередили сборные Ирана (109) и Узбекистана (95).