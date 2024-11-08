«Приехали три машины с пистолетами». Неожиданный финал соревнований в Туве

Шесть человек госпитализированы.

Известный тувинский боец Айдын Монгуш стал чемпионом турнира по национальной борьбе хуреш. Во время празднования триумфа в ресторане между компанией спортсмена и другой группой людей завязался конфликт, закончившийся дракой с перестрелкой.

Что известно об инциденте

По информации Telegram-канала «112», после триумфа Монгуш вместе с компанией друзей отправился праздновать в ресторан «Столичный» в Кызыле — столице Республики Тыва. В какой-то момент между спортсменами и группой людей за соседним столом началась перепалка, которая переросла в драку. Айдын и приятели оказались сильнее оппонентов, но, как сообщил сам борец, те не смирились с поражением и обратились за помощью к знакомым из криминальных кругов, быстро приехавшим на место с оружием.

Завязалась перестрелка, в которой пострадало несколько человек. Шестеро было госпитализировано: среди них оказался дзюдоист, победитель российских и международных соревнований Саян Ондар — его доставили в больницу с четырьмя пулевыми ранениями. Еще одна женщина, предположительно, двоюродная сестра Монгуша, получила выстрел в лицо. Сам чемпион не пострадал — в тот момент он был внутри ресторана.

«Приехали три машины с пистолетами. По-моему, бандитская группировка подъехала с намерениями, с травматами, пистолетами. Мои друзья там свою честь отстояли просто. Я в это время в кафе был, с супругой гостей провожал», — передает слова спортсмена НТВ.

Каковы последствия произошедшего

Госпитализированный Ондар — депутат Верховного парламента Тувы. Парламент тут же прокомментировал слухи, которые позже подтвердились.

«В социальных сетях распространяется информация, где предполагается участие депутата Верховного Хурала (парламента. — Прим. «СЭ») Саяна Ондара в совершении правонарушения. Верховный Хурал сообщает, что каких-либо официальных сообщений из правоохранительных органов по указанному поводу в республиканский парламент не поступало.

При этом следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации доказать или опровергнуть вину гражданина в совершении правонарушения могут только правоохранительные органы и суд», — говорится в обращении.

7 ноября пресс-служба организации объявила о том, что Ондар освобожден от должностей. Он являлся председателем комитета Верховного парламента Республики Тыва по национальной, молодежной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов. Также начало уголовное расследование, а доклад о преступлении предоставят представителю Следственного комитета.

Что за турнир

Хуреш — тувинская национальная борьба. Турнир включал в себя соревнования по стрельбе из лука и борцовским схваткам. После победы Монгуш получит почетное звание «Чаан моге», что переводится как «слон». Мероприятие традиционно проходит в дни праздника животноводов.