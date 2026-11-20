Румыния не выдала визы допущенным к участию в чемпионате Европы юным российским тхэквондистам

Сборная России пропустит European Cadets Championships — чемпионат Европы по тхэквондо для спортсменов не старше 14 лет, который пройдет 26-28 ноября в Бухаресте. Причина — отказ властей Румынии в оформлении въездных виз юным спортсменам, сообщает ТАСС.

По словам главного тренера сборной России по тхэквондо Вадима Иванова, старший тренер кадетской сборной получил официальное сообщение от консула: консульство Румынии отказалось принимать заявления на визу от спортсменов российской федерации тхэквондо — в соответствии с инструкциями из Бухареста.

При этом в конце января Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с национальной символикой.