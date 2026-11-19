Российские дзюдоисты Захарова и Парчиев завоевали золото юниорского чемпионата мира

Россияне Софья Захарова и Абдуллах Парчиев стали победителями чемпионата мира по дзюдо среди юниоров до 21 года, который проходит в Ташкенте.

Захарова завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, а Парчиев одержал победу в категории до 66 кг.

Еще одну медаль сборной России принесла Валерия Козлова, которая стала серебряным призером в весовой категории до 52 кг.

Российские дзюдоисты выступают на турнире с национальной символикой.