12 российских каратистов выступят на командном Кубке мира в Китае

В заявку на командный Кубок мира по карате в китайском Ханчжоу вошли 12 российских спортсменов, сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе Федерации карате России (ФКР), в состав национальной команды вошли Юрик Оганнисян, Данила Михайличенко, Эдуард Гаспарян, Эрнест Шарафутдинов, Макар Головин, Кирилл Ковалев, Руслан Саядов и Гаджи Гаджиев (все — кумите), а также Павел Анучин, Валерий Белых, Егор Мельников и Александр Анучин (все — ката).

Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября. В турнире примут участие 80 команд из 42 стран. Всего будут разыграны четыре комплекта наград — в мужском и женском ката и кумите. Российские спортсмены выступят под флагом Всемирной федерации карате (WKF).

В октябре российские каратисты не смогли выступить на молодежном чемпионате мира в Польше из-за проблем с допуском и визами.