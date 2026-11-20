«Новое проявление русофобии». Посольство России раскритиковало Румынию за отказ в визах юным тхэквондистам

Посольство России в Румынии в своем Telegram-канале резко раскритиковало способность страны проводить международные соревнования. Поводом стал отказ в визах российской сборной по тхэквондо. Команда должна была выступить на первенстве Европы для юношей и девушек 12-14 лет.

«Отказ румынских властей выдать визы сборной России по тхэквондо для участия в первенстве Европы по данному виду спорта среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдет в Бухаресте с 26 по 29 ноября 2026 г., стал новым проявлением русофобии со стороны официального Бухареста. При этом были проигнорированы как решение Совета Всемирной федерации тхэквондо от 31 января 2026 г. № PO 2026/30, так и обращение руководства Европейского союза тхэквондо в Посольство Румынии в Москве.

Данное решение румынской стороны является актом откровенного и вопиющего неуважения к фундаментальным нормам как международного спортивного, так и международного права в области прав человека в целом и грубейшим образом нарушает ее обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. и других международно-правовых актах, прямо запрещающих дискриминацию по национальному признаку. Подобный подход неприемлем для любой цивилизованной страны, которая позиционирует себя как современное и развитое демократическое государство, придающее значение принципу равноправия.

Особенно циничный характер действиям румынских чиновников придает то обстоятельство, что они направлены против детей и преследуют цель лишить их законного права участвовать в соревнованиях.

Своими деструктивными и конфронтационными шагами, продиктованными конъюнктурной русофобией, официальные румынские власти только усугубляют разделительные линии, ухудшая и без того находящиеся в глубоком кризисе российско-румынские отношения, что, безусловно, будет учитываться Россией при выстраивании дальнейшего двустороннего взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу МИД РФ заявил решительный протест в связи с немотивированным отказом в выдаче въездных виз. В посольстве при этом подчеркнули, что действия румынских чиновников носят циничный характер, поскольку направлены против детей и лишают их законного права участвовать в соревнованиях.

«Злоупотребив правом на выдачу виз детям из России, румынская сторона в очередной раз продемонстрировала, что она недостойна и неспособна проводить спортивные соревнования высокого уровня и обеспечивать справедливые и равноправные условия их участникам», — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии настаивают, что доводы Румынии о угрозах безопасности судоходства в Черном море и якобы имеющих место нарушениях румынского воздушного пространства не имеют отношения к спорту. Аргументы сочли неуместными — спортивные права юных атлетов не должны зависеть от вопросов, выходящих за рамки спортивной повестки.