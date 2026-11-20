Российские дзюдоисты Коловердов и Бунаков завоевали золото юниорского чемпионата мира

Россияне Павел Коловердов и Ярослав Бунаков завоевали золотые медали чемпионата мира по дзюдо среди юниоров (до 21 года), который проходит в Ташкенте.

Коловердов в финале весовой категории до 73 кг победил алжирца Уссаму Абдельхака Хезиля. Бунаков в решающей схватке в категории до 81 кг одержал победу над представителем Узбекистана Садуллой Равшановым.

Еще одну медаль сборной России принесла Айшат Алиева, которая стала бронзовым призером в весовой категории до 63 кг.

Российские дзюдоисты выступают на турнире с национальной символикой.