Турнир TOP DOG 44 пройдет 12 декабря в Санкт-Петербурге

Турнир по кулачным боям TOP DOG 44 состоится 12 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

В главном поединке турнира чемпион полусреднего веса Наби «Ганнибал» Гаджиев проведет третью защиту титула против Бориса «Жреца» Манаенкова, который не потерпел ни одного поражения.

В рамках турнира также состоится повторный поединок Алексея «Мельника» Мельникова и Данилы «Гатти» Чижова. Иван «Мастак» Нушкин проведет реванш с чемпионом RCC Hard Андреем «Берсерком» Шешиным, а Юрий «Конунг» Бухаров встретится с Данилом Рыскиным.

Евгений «Шиша» Шишков проведет первый бой после длительного перерыва. Его соперником станет Андрей «Веном» Борисов. Бывший чемпион среднего веса Магомед «Черная Кобра» Магомедов выступит в новой весовой категории против Руслана Кастрыкина.

Кроме того, на турнире запланированы поединки Яхьи Нурмагомедова и Александра «Драго» Шаповалова, Сергея «Коуча» Марченко и Павла «Башни» Кабышева, а также Боймурода «Узбекского Правши» Эсонбоева и Тиграна «Бруклина» Матевосяна.