Иван Емельяненко предстанет перед судом по новому уголовному делу

Старооскольский городской суд Белгородской области рассмотрит уголовное дело в отношении бойца ММА Ивана Емельяненко, младшего брата Федора и Александра Емельяненко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата первого заседания пока не назначена.

38-летнего спортсмена обвиняют в покушении на незаконное приобретение наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в начале августа 2026 года Емельяненко вместе со знакомой попытался приобрести синтетический наркотик, однако был задержан полицией.

В конце 2024 года Емельяненко приговорили к полутора годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Спортсмен избил жителя Старого Оскола, нанеся ему несколько ударов по голове. В сентябре 2025 года боец вышел на свободу условно-досрочно.

Емельяненко дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2023 году. После освобождения из колонии он вернулся к выступлениям и в декабре 2025 года провел поединок на турнире в Севастополе.