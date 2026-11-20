Дзюдоист Бунаков: «Стать чемпионом мира под флагом России — неописуемое чувство»

Российский дзюдоист Ярослав Бунаков поделился эмоциями после победы в финале первенства мира среди юниоров в Ташкенте. Об этом дзюдоист рассказал ТАСС.

В финале Бунаков уступал представителю Узбекистана Садулле Равшанову две оценки «юко», но сумел переломить ход схватки. В категории до 81 кг россиянин оформил досрочную победу броском на «иппон» за 30 секунд до сирены.

«Стать победителем первенства мира под флагом России — это вообще неописуемое чувство. Лучшее чувство в мире. Такие эмоции невозможно передать словами», — подчеркнул спортсмен.

Бунакову по душе именно такая борьба — рискованная и интенсивная. «Финал получился очень интенсивным, мы оба постоянно атаковали. Мне нравится, когда возникают нестандартные положения, приходится рисковать, искать возможности для приема. Побеждать люблю еще больше, но именно такие атакующие схватки доставляют удовольствие», — рассказал он.

Чуть раньше в этот же день чемпионом в категории до 73 кг стал близкий друг Бунакова Павел Коловердов. Эта победа стала для Ярослава дополнительным стимулом. «Сегодня у нас было два финала и две золотые медали. В категории до 73 кг победил мой лучший друг, с которым мы знакомы практически с детства. Я очень рад, что нам удалось вместе стать чемпионами мира. Когда он выиграл, я еще больше вдохновился и захотел тоже завоевать золото», — добавил Бунаков.

Первенство мира среди дзюдоистов до 21 года проходит в Ташкенте с 19 по 22 ноября. Россияне выступают на турнире под национальным флагом и с гимном при поддержке Российского спортивного фонда.