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Сегодня, 22:00

«Кинопоиск» эксклюзивно покажет армфайт-турнир King of the table 12 с участием Артема Морозова

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28 сентября в Дубае состоится турнир King of the table 12 с участием Девона Ларратта, Леонидаса Арконы, Артема Морозова и других звезд армрестлинга. Начало трансляции — в 20.00 по московскому времени.

В рамках партнерства «Кинопоиска» и компании Core Sports, которое стартовало в январе 2024 года, онлайн-кинотеатр эксклюзивно покажет 12-й турнир промоушена King of the table.

Главное событие вечера — суперматч на левых руках между одним из самых заслуженных армрестлеров мира 49-летним Девоном Ларраттом и обладателем титула «Сильнейший человек Германии» Леонидасом Арконой. Девон Ларратт — живая легенда армрестлинга, он начал профессиональную карьеру в 1999-м, в год рождения Арконы. Несмотря на молодость оппонента, в их схватке фаворитом считается именно Ларратт. Атлеты будут бороться в весовой категории свыше 115 кг.

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Также в карде турнира выступит сын Девона — Оден Ларратт, 19-летний армфайтер, который считается восходящей звездой спорта. Оден продолжает дело не только отца, но и матери — Джоди Ларратт также выступала по правилам армрестлинга. Соперник Одена — бодибилдер и блогер Ха Дже-Ён по прозвищу Корейский Халк.

Казахстанский спортсмен Артем Морозов планировал дать реванш поляку Алексу Курдече. Однако Курдеча в ходе подготовки к схватке получил травму и выбыл. Его земляк Камил Яблонски выйдет на замену, схватка пройдет на правых руках в супертяжелом весе. Ранее Морозов дважды одерживал победу на турнирах серии King of the table, один поединок признан несостоявшимся из-за травмы соперника.

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Полный кард турнира:

  • Кацпер Синица vs Недалин Христов (правши)

  • Оден Ларратт vs Ха Дже-Ён (правши)

  • Сергей Калиниченко vs Георгий Цветков (правши)

  • Роб Виджент vs Нугзари Чикадзе (правши)

  • Камил Яблонски vs Артем Морозов (правши)

  • Девон Ларратт vs Леонидас Аркона (левши) — главное событие

В 2024 году онлайн-кинотеатр покажет на территории России не менее восьми турниров серий King of the table и East vs West. Трансляции доступны в разделе «Спорт» с подпиской «Яндекс Плюс».

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